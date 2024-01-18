خسارة صعبة لمنتخبنا الوطني أمام أستراليا في كأس آسيا

المحرر الرياضي

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره الأسترالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا الثامنة عشرة التي تستضيفها قطر.

المباراة التي أقيمت على ملعب نادي السد وسط حضور جماهيري كبير مؤازر للاعبينا ، بدأها منتخبنا بقوة وكاد أن يفتتح التسجيل مبكراً عبر بابلو صباغ لكن كرته القوية ارتدت من القائم، بعدها سيطر المنتخب الأسترالي على الكرة دون تشكيل أي خطورة تذكر مع تألق لافت لخط دفاعنا.

مجريات الشوط الثاني استمر فيها الاستحواذ الأسترالي على الكرة، لكن خطأ في التغطية الدفاعية في الدقيقة 59 استغله مهاجم منتخب أستراليا جاكسون ايرفينغ ليسجل هدف المباراة الوحيد، بعدها حاول منتخبنا التعديل لكن الهجمات كانت خجولة ودون فرص حقيقية للتهديف.

الخسارة لم تقلل من حظوظ منتخبنا في التأهل إلى الدور الثاني ، حيث بات المطلوب تحقيق الفوز على منتخب الهند في الجولة الأخيرة لدور المجموعات التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل بأي نتيجة لحجز بطاقة الصعود، وإن كان من بوابة أفضل أربعة منتخبات حصدت المركز الثالث في المجموعات الست.

يذكر أن منتخبنا لعب في المباراة بتشكيلة ضمت اللاعبين: أحمد مدنية، أيهم أوسو ، ثائر كروما، مؤيد عجان، عبد الرحمن ويس، إيزاكيل العم، خليل إلياس ، محمود الأسود (فهد اليوسف)، عمار رمضان ، إبراهيم هيسار (أنطونيو يعقوب)، بابلو صباغ (عمر خريبين).