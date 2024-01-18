عبد اللهيان يبحث مع بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

دافوس-سانا

بحث وزير الخارجية الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، وخاصة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم: “تم خلال اللقاء على هامش منتدى دافوس في سويسرا مناقشة وتبادل مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة”.

من جهة ثانية، أكد عبد اللهيان خلال لقائه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون على هامش منتدى دافوس الاقتصادي أنه لا يحق لبريطانيا وأمريكا رهن أمن المنطقة لحساب الاحتلال الإسرائيلي واستمراره في ممارساته الإجرامية.

وقال عبد اللهيان خلال اللقاء: إنه “يتعين على أمريكا وبريطانيا أن يتوقفا على الفور عن دعم وإسناد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.

في الأثناء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني الإرهابي والأكثر كراهية في العالم هو السبب الأساسي لعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

وقال كنعاني في تصريح: “إذا كانت الولايات المتحدة صادقة في التعبير عن قلقها بشأن الاستقرار والأمن في المنطقة فعليها أن تتوقف عن دعم جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة”.

واعتبر كنعاني، أن الحكومة الأمريكية تفتقر إلى المعايير الأخلاقية وأي صلاحية قانونية للحكم على الآخرين ويجب محاسبتها أمام العالم باعتبارها داعمة لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي، لافتاً إلى أن أمريكا “صبت جام غضبها على الشعب اليمني لمجرد دعمه للشعب الفلسطيني المظلوم ولكن كل إجراءاتها لن تؤثر على إرادة هذا الشعب في تقديم المزيد من الدعم للفلسطينيين”.