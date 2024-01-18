فعاليّة تكريم قارئ العام ٢٠٢٣ في مكتبة الأطفال العموميّة

اللاذقية – مروان حويجة

أقامت جمعية مكتبة الأطفال العمومية في اللاذقية فعاليّة تكريم قارىء العام ٢٠٢٣، وذلك في احتفاليّة أقامها مجلس إدارة المكتبة بحضور فعاليّات ثقافيّة واجتماعيّة، وبمشاركة رئيسة مجلس الإدارة الفنّانة التشكيلية عدويّة ديوب، وعضو مجلس الإدارة المهندس جهاد يوسف، وأسر وذوو الأطفال الفائزين .

وذكرت مديرة جمعية مكتبة الأطفال العمومية فاطمة شحرور أنّ التكريم جاء ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقيمها المكتبة تحت عنوان ” من حقّي أن أقرأ “، وتمّ الاختيار وفق بيانات برنامج الإعارة الخارجية المعتمد في الجمعية، حيث تمّ توزيع شهادات شكر وتشجيع، وهدايا عينية للأطفال، وبيّنت أن هذه الفعالية تهدف إلى تشجيع جميع الأطفال على ارتياد المكتبة لينهلوا من معارف كتبها وموسوعاتها، والاستفادة من خدمة الإعارة الخارجية بشكل دائم وفق بطاقة الاستعارة السنوية برسوم رمزية جداً، ونوّهت بالقيمة النوعيّة المضافة التي تتجلى في تكريم القارئ المميّز للعام ٢٠٢٣، وهيّ تستهدف الطفل الأكثر استعارة للكتب وفق برنامج الاستعارة الالكتروني، وتشمل الطفل الأكثر مواظبة على القراءة والمطالعة .

وتوجهت شحرور بالتهنئة والمباركة للأطفال المكرّمين، وبالشكر للأسرة الداعمة والمهتمة بثقافة أطفالها، لأنّ أطفال اليوم، شباب الغد.

تأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات ونشاطات العطلة الانتصافية التي أقامتها المكتبة للأطفال وأسرهم على مدار أيام العطلة في الرسم والقراءة والشطرنج وجلسات الاستماع والعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية .