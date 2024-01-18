موسكو سترد بالمثل على مصادرة أصولها المالية

وقال ريابكوف في تصريح للصحفيين اليوم: سنتخذ بالتأكيد تدابير مماثلة إذا تم تنفيذ هذه التهديدات، موضحاً أن روسيا لا تتوقع أي إجراءات سليمة من الغرب، أو أي خطوات من شأنها أن تظهر على الأقل الحد الأدنى من إدراك مدى الضرر الناجم عن مناقشة هذه المسألة أصلاً، ونتائجها العكسية.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد في وقت سابق أن واشنطن لم تبلغ الجانب الروسي بدعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية لعدم وجود قنوات اتصال تقريباً بين البلدين، مشدداً على أن دعم البيت الأبيض الاستيلاء على الأصول الروسية خطوة نحو تقويض السلطة المالية للولايات المتحدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

من جهةٍ أخرى أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المحور الرئيسي للجهود من أجل حل الصراع في الشرق الأوسط يجب أن يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، مشدداً على أنه دون الحل النهائي للقضية الفلسطينية سيستمر الشعب الفلسطيني بالحياة في ظروف الظلم والاضطهاد، موضحاً أن بلاده ستشارك الإثنين القادم في جلسة مجلس الأمن، وستطرح مقترحاتها بشأن استئناف العمل الجماعي بعيداً عن أي محاولات لاحتكار جهود تسوية النزاع بشكل منفرد.

وفي سياقٍ آخر قال لافروف: إن الغرب يسهم بزعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها، حيث يستخدم الآن بنشاط خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية، كما أن مجلس الأمن الدولي لم يفوض أحداً بقصف اليمن، كما لم يفوض بضرب ليبيا سابقاً، مضيفاً: قصف الغرب ليبيا وحولها إلى ركام وتوجه عدد هائل من اللاجئين إلى أوروبا، وهذه لم تعد مشكلة الولايات المتحدة، وبالتالي أي تصريحات صادرة عن واشنطن الآن لا أساس لها من الشرعية.

وحول الوضع في أوكرانيا، قال لافروف: إن “الغرب أدرك أن هدفه بالانتصار الاستراتيجي على روسيا تغير، وأمله بذلك هو مجرد وهم، وكل من درس التاريخ والجغرافيا في الغرب يمكنه أن يعيد التفكير واقعياً في ذلك.

وقال “هناك في الغرب يتحدثون بالفعل أكثر فأكثر عن احتمال حدوث صراع مباشر بين القوى النووية، ما يقلص في الغرب تأثير العوامل المقيدة ويجعلها أقل فأقل في هذا المجال”.