العدو الإسرائيلي يجدد استهدافه لعدة بلدات وقرى جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي استهدافه لعدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن الطيران المسير المعادي نفذ عدواناً جوياً، حيث شن 6 غارات بالصواريخ على المنطقة الواقعة بين بلدات الطيري وكونين وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل، كما استهدف صباحاً جبل بلاط بالقرب من رامية بأربعة صواريخ جو أرض.

إلى ذلك أطلق العدو الإسرائيلي عدداً من القذائف على بلدة كفركلا ووادي أبو غبرة عند الأطراف الجنوبية لبلدة كفر صير في قضاء النبطية.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور، كما واصل العدو الإسرائيلي إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

وكان العدو الإسرائيلي أطلق أمس عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة والضهيرة وعلما الشعب.