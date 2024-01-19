بطولة عربية أولى “للدارتس” وغياب غريب لمنتخبنا

المحرر الرياضي

تنطلق اليوم منافسات كأس العرب للعبة “الدارتس” التي تعتبر كنسخة مصغرة من القوس والسهم بضيافة البحرين وسط مشاركة كبيرة من أغلب الدول العربية وغياب لرياضتنا عنها.

رئيس الاتحاد العربي للعبة د. يحيى عبد القادر كشف عن مشاركة أكثرمن 130 لاعباً ولاعبة من 14 دولة عربية في البطولة التي تقام للمرة الأولى، مشيراً إلى أن البطولة تأتي منسجمة مع قرارات الاتحاد الدولي التي صدرت حديثاً بضم دول غرب آسيا ضمن المنطقة الأفريقية تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وبيّن عبد القادر أن البطولة ستمنح اللاعبين تصنيفاً عربياً وتصنيفاً قارياً وستؤسس لتواجد عربي بسرعة كبيرة ضمن أسرة الدارتس الدولية بعد غياب طويل عن التواجد الدولي والقاري وهذا أحد أهم مميزات التنظيم المؤسسي للعبة فوجود الاتحاد العربي بهذه القوة يؤكد أنه ولد عملاقاً، موضحاً أن أبرز بنود جدول اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي التي ستنعقد على هامش البطولة الاستعداد لأول مهرجان عربي للدارتس في تونس خلال شهر نيسان المقبل وكذلك البطولة العربية المفتوحة المزمع إقامتها في مصر نهاية العام الجاري وتحديد موعد ومكان كأس العرب الثانية وأول بطولة ماستر عربية إضافة إلى شؤون العضوية واستكمال اللجان المعاونة وعرض ملف مصر لتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 بغرض دعم و تطوير الملف قبل عرضه على الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

الغريب في البطولة هو غياب منتخبنا عنها رغم وجود لجنة خاصة بها تتبع لاتحاد القوس والسهم ووجود عضو سوري في المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي، مع العلم أن اللعبة غير مكلفة مالياً ومقوماتها بسيطة للغاية ولها شعبيتها الكبيرة بين كل الفئات العمرية، لكن على ما يبدو أن الألعاب الفردية ستظل تعيش في ظل الألعاب المحترفة دون اهتمام حقيقي بها.