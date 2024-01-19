سلة سيدات الثورة تستعد لدورة الألعاب العربية

دمشق -عماد درويش

يواصل فريق الثورة لكرة السلة تحضيراته استعداداً للمشاركة في فعاليات النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تستضيفُها مدينة الشارقة الإماراتية من الثاني وحتى الثاني عشر من شهر شباط المقبل، حيث سيشارك في الدورة إلى جانب الثورة أندية (سبورتنغ المصري والفحيص الأردني وغاز الشمال العراقي والفتاة الكويتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والشارقة الإماراتي).

الفريق، ومنذ أن أعلن مشاركته بالدورة، دخل معسكرا تحضيريا مغلقا. وأمس التحقت بالفريق اللاعبات الأجنبيات الثلاث (من الجنسية الأميركية) اللواتي سيشاركن مع الفريق بالدورة، وهنّ تشيلسي شومبيرت وتلعب على المركزين (1-2) وسبق لها أن شاركت مع الفريق في بطولة الأندية العربية التي أقيمت في الأردن عام 2022، وقدمت أداءً جيداً، وآسيا تشامبرز وتبلغ من العمر 32 عاماً ومن الطول 188 سم وتلعب على المركزين (3-4) ولعبت الموسم الماضي في المكسيك ونيكاراغوا ولها تجربة سابقة مع نادي سبورتنغ المصري وفي فنلندا وألمانيا وقبرص والتشيك والأرجنتين، واللاعبة الثالثة هي اليكسيس ديفيز ويبلغ طولها 190 سم وتلعب على المركز (5)، كما استعان الفريق بخدمات اللاعبة أنا أصلانيان من أهلي حلب التي سبق لها أن لعبت مع الفريق في البطولة السابقة.

إدارية الفريق رولا جبري أشارت لـ “البعث” إلى أن المشاركة جاءت بفضل اللجنة الأولمبية السورية التي قدمت كافة التسهيلات ليمثل الفريق سلتنا في الدورة التي تضم نخبة من أقوى وأفضل الأندية العربية سواء من إفريقيا أم آسيا، وتعتبر بمثابة بطولة حقيقة للأندية نظراً لقوة اللاعبات المشاركات فيها، مبينة أن نظام البطولة ينص على تسجيل ثلاث لاعبات أجنبيات على أن تلعب لاعبتين فقط بأرض الملعب، إضافة لذلك ستلتحق بالفريق لاعبتنا جيسيكا حكيمة في الشارقة، ونأمل أن يحقق الفريق نتيجة جيدة ترضي طموح وعشاق السلة السورية.