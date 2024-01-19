صباغ يستعرض مع وزير خارجية جمهورية أوغندا العلاقات الثنائية وتطويرها

كامبالا-سانا

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اليوم مع وزير خارجية جمهورية أوغندا أبو بكر جيجي اودونغو على هامش أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.

وخلال اللقاء، قدم صباغ التهنئة لأوغندا على توليها رئاسة حركة بلدان عدم الانحياز ورئاسة مجموعة الـ 77 والصين، مشدداً على الأهمية التي تحظى بها هاتان المجموعتان في حشد الدعم للدول النامية ودول الجنوب في المحافل الدولية، ومؤكداً التزام سورية بالعمل الوثيق مع أوغندا لإنجاح رئاستها لهاتين المجموعتين.

وأكد صباغ حرص سورية على تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وأوغندا وتطويرها في مختلف المجالات بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين في كلا البلدين.

من جانبه أشار اودونغو إلى الدور المهم الذي باتت تضطلع به أفريقيا والتطور الكبير الذي شمل معظم دولها، إلى جانب الثقل الاقتصادي والديمغرافي الذي تحظى به على الساحة الدولية، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع سورية، وخاصة أنها تلعب دوراً مهماً وتاريخياً داخل المجموعتين.