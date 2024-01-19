“صندوق المختار” كنز للأطفال بعيداً عن التكنولوجيا  

طرطوس- محمد محمود

تنتشر العداوة ويسود الكره في قرية تخاصم أهلها وطمع كل منهم بما يملكه غيره، ليكتشفوا بعد فترة أن هناك صندوقاً مخبأ لهم من قبل أجدادهم السابقين الذين بنوا القرية في بداياتها، وكانوا مثالاً للعمل والإنجاز.

توقع أهالي القرية أن يكون في الصندوق ذهباً وورثاً كبيراً، لهم فقاموا بسرقته لتحدث المفاجأة ويجدوا أن الصندوق مسحور، ولا يعطي ثروته إلا لمن كان بصفات صانعه من التعاون والمحبة والاجتهاد بالعمل، لذلك يتفقون، أخيراً، على فكرة العمل والتعاون من أجل الحصول على ثروة التي باتت مضاعفة في ظل العمل والمحبة.

كان هذا باختصار فكرة العمل المسرحي “صندوق المختار” المخصص للأطفال، والذي يقدّم على مسرح طرطوس القومي.

العرض بحسب مخرجه حسن نصر كان ضمن سلسلة من العروض الفكاهية التثقيفية التوعوية التي تقدم رسائل هادفة للأطفال، بهدف التعاون والعمل المشترك لحصد الثمار التي باتت تذبل في تربة الأرض المتروكة، وتحث على العمل بدلاً من الطمع.

ويوضح نصر أن الأهالي بعد أن عملوا في أراضيهم واجتهدوا، حصلوا على رزق أضعاف ما يوجد في الصندوق من ثروه لتثمر قريتهم من جديد ويبقى الصندوق لأجيال القادمة يعلمهم قيمة العمل.

وبيّن نصر في حديثه لـ”البعث” أن عدد المشاركين في العمل 10 أطفال من عمر العاشرة حتى الرابعة عشر، وأنّ هذه هي مشاركتهم الرابعة على خشبة المسرح والأولى على خشبة المسرح القومي، حيث قدم الأطفال أداء ملفتا لما تعلموه من قيم وقواعد مسرحية.

وأضاف نصر أن مسرح الطفل بما يقدمه من عروض قيمة وتوعوية بعيدة عن التهريج بات أداة ذو فعالية لمحاربة سلبيات التكنولوجيا التي سيطرت على عقول أطفالنا، ويجب الاهتمام فيه لرعاية وتكوين جيل ثقافي ذو معرفة وخبرة يتحدى الظروف الصعبة لبناء المجتمع بناء سليم.

وختم نصر بالقول: “التعامل مع هؤلاء الأطفال جميل جداً، لما لديهم من فكر وإضافات عفوية تغني الثقافة، مؤكداً الحرص على تعليمهم بالطرق الصحيحة حتى لو بدا الأمر صعباً، فعندما يحب الإنسان عملاً ينجح ويبرع فيه، وعندما يحب طفله سيتمكن من استثماره بطريقة جيدة.