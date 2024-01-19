استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف للاحتلال على خان يونس

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 وإصابة 8 آخرين بينهم أطفال ونساء، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف في محيط مستشفى الأمل وسط المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الفسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونسفت مربعات سكنية بشكل كامل في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، كما نفذت قصفاً مكثفاً شرق مدينة رفح جنوب القطاع.