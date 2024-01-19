13 منظمة في الولايات المتحدة تُطالب بوقف العدوان على غزّة

واشنطن-سانا

طالب ممثلو 13 منظمة في الولايات المتحدة خلال مؤتمر خاص حول قطاع غزة بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المنكوب ووقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن المؤتمر عُقد من قبل 13 مؤسسة تعمل على مستوى الولايات المتحدة ومن بينها المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة وحضره آلاف الأشخاص بشكل شخصي وعبر الفيديو وتحدث فيه عدد من أعضاء الكونغرس وشخصيات معروفة على مستوى الولايات المتحدة.

وشدّد المتحدثون وأعضاء الكونغرس المشاركون في المؤتمر على ضرورة الوقف الفوري للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مطالبين بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات والاحتياجات الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة إلى غزة دون عوائق وعودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم وأحيائهم.