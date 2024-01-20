إيران وأبخازيا تُدينان العدوان الإسرائيلي على دمشق

طهران- سوخومي-سانا

أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العدوان الإسرائيلي على دمشق، الذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، بينهم مستشارون إيرانيون.

وقال رئيسي في برقية تعزية لعائلات المستشارين اليوم: “مرة أخرى قام الكيان الصهيوني الإجرامي بانتهاك الأجواء السورية وشن عدواناً إرهابياً، ولا شك أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تدل على تزايد فشل الكيان الصهيوني غير الشرعي في تحقيق أهدافه الشريرة، وعمق يأسه، وعجزه أمام مقاتلي جبهة المقاومة، لن يمر من دون رد”.

وأضاف رئيسي: “إن جرائم الكيان الصهيوني الغاصب الأخيرة التي تنتهك كل المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية، وفي ظل دعم الدول المستكبرة المتسلطة وعلى رأسها أمريكا، وصمت المحافل العالمية، هي بالتأكيد وصمة عار أخرى في الملف الأسود لجميع مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العدوان، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان اليوم: “إن الانتهاك المتكرر لسيادة ووحدة الأراضي السورية من جانب الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، وتكثيفه هجماته العدوانية الاستفزازية مؤشر على عجز وإفلاس هذا الكيان في ساحة المعركة وأمام المقاومة في غزة والضفة الغربية، ودليل على محاولاته المستميتة لتوسيع رقعة الحرب والفوضى داخل المنطقة”.

وأضاف كنعاني: “إن المستشارين الإيرانيين الموجودين في سورية بدعوة رسمية من حكومتها يلعبون دوراً مهماً في المساعدة على محاربة الإرهاب وعلى تحقيق السلام والاستقرار والأمن، واغتيالهم من قبل الكيان الصهيوني يُظهر بوضوح الارتباط العميق والمنظم بين هذا الكيان الإرهابي ومختلف الجماعات الإرهابية، ومن ضمنها تنظيم (داعش) “. بدورها ندّدت جمهورية أبخازيا بالعدوان، وأكد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أبخازيا إينال أردزينبا في بيان له أن العدوان الإسرائيلي على أحد المباني السكنية القريبة من السفارة الأبخازية بدمشق يتعارض مع القانون الدولي والقيم الإنسانية.

وقال: إن حياة دبلوماسيينا الذين يقومون بعملهم بإخلاص هي عرضة للخطر، وإن مثل هذه التصرفات تدمر أسس الأمن الدولي والعلاقات الدولية ونحن ندينها بشكل قاطع.

وأوضح أردزينبا أن الغرب لا يريد تحقيق الأمن والاستقرار في سورية.

وأضاف: إن الغرب الجماعي من مصلحته أن تسود الفوضى وزعزعة الاستقرار والحروب والثورات الملونة ، ويعتبرون نجاحهم هو معاناتنا.

وأعرب الوزير الأبخازي عن دعم بلاده لسورية وأمله بعودة الأمن والسلام على كامل ربوع الأراضي السورية، مقدماً التعازي لأسر الشهداء إثر هذا العدوان.