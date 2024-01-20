العدو الإسرائيلي يُجدّد اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان.. واستشهاد شخصين إثر غارة لطيران العدو على البازورية

بيروت-سانا

استشهد شخصان اليوم نتيجة غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في البازورية جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي المعادي المسيّر استهدف سيارة على طريق البازورية برج الشمالي في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد اثنين من ركابها.

كما نفّذت طائرة مسيّرة معادية غارة استهدفت منزلاً في مروحين سبق واستهدف لمرات عديدة خلال الاعتداءات الإسرائيلية.

ونفذ الطيران الحربي المعادي غارتين، الأولى على عديسة والثانية على الحي الشرقي لبلدة العديسة المحاذي لطريق كفركلا.