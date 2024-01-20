العدو الإسرائيلي يُجدّد اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان.. واستشهاد شخصين إثر غارة لطيران العدو على البازورية
بيروت-سانا
استشهد شخصان اليوم نتيجة غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في البازورية جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي المعادي المسيّر استهدف سيارة على طريق البازورية برج الشمالي في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد اثنين من ركابها.
كما نفّذت طائرة مسيّرة معادية غارة استهدفت منزلاً في مروحين سبق واستهدف لمرات عديدة خلال الاعتداءات الإسرائيلية.
ونفذ الطيران الحربي المعادي غارتين، الأولى على عديسة والثانية على الحي الشرقي لبلدة العديسة المحاذي لطريق كفركلا.
وفي وقتٍ سابق، جدّد العدو الإسرائيلي انتهاكاته للسيادة اللبنانية، واعتداءاته على البلدات والقرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، وكثف تحليق طيرانه التجسسي والاستطلاعي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق مجرى نهر الليطاني، وقرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف منطقة صور والساحل البحري.
كما أطلق العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة على محيط بلدتي رامية وعيتا الشعب، وقصف بمدفعيته الثقيلة عشرات القذائف على أطراف بلدات رامية والناقورة وجبلي اللبونة والعلام والضهيرة، بالتزامن مع غارات نفذها طيرانه الحربي على أطراف بلدة عيتا الشعب.