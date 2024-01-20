انطلاق مؤتمر (غزة رمز المقاومة) الدولي الثاني عشر في طهران

وأُلقيت في المؤتمر رسالة من الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله تلاها عبد الله صفي الدين ممثل الحزب في طهران قال فيها: إن “عملية طوفان الأقصى شكلت هزيمة لا يمكن أن تُمحى من وجدان العدو الصهيوني وهشمت مشروعه وأعادت القضية الفلسطينية التي عملوا طويلاً على خنقها لتتصدر العالم”.

وأضاف نصر الله: إن “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته يوجب علينا جميعاً مسؤوليات جساماً واستنفاراً دائماً لتحشيد قدرات الأمة نصرةً ودعماً له وإسناداً لمقاومته الباسلة التي تكتب اليوم بحق بتضحياتها وبطولاتها ودماء رجالها وثبات وصمود شعبها مستقبل الأمة وتصون كرامتها وترسخ عنفوانها”.

وأشار نصر الله إلى أن الغرب في هجمته على منطقتنا وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حاول تكريس مشاريع التجزئة والتضليل والخداع والتفتيت، وعمل على تمزيق شعوبنا وإشغالها، ولكن بقيت فلسطين وحدها صمام وحدة، ومسار تلاق، وقاعدة استنهاض ومعراج عبور إلى المستقبل الذي تتلهف إليه شعوبنا، مستقبل المنعة والعزة والحرية والسيادة والاستقرار والرفاه.

وجدّد نصر الله التأكيد على أننا كأمة لا خيار لنا سوى المقاومة وأن المواجهة مع العدو ليست مواجهة محدودة، وإنما هي مواجهة مستمرة ومتواصلة ومتراكمة ويجب أن نبقى حاضرين في هذه المواجهة، مشدّداً على أن عهد المقاومة اللبنانية أن تبقى في موقع النصرة لغزة حتى تحقيق النصر.

ويُشارك بالمؤتمر جمع من عوائل شهداء المقاومة ونخبة من المسؤولين والقادة العسكريين وضيوف من جبهة المقاومة العالمية ونشطاء في مجال القضية الفلسطينية، وتم خلاله الإعلان عن الكتب الفائزة بجائزة فلسطين العالمية للآداب.