شهداء وجرحى في اليوم الـ 106 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة   

الأرض المحتلة-سانا

استشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم بينهم أطفال ونساء وسط استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة من قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، وتدميره المنازل والممتلكات العامة والخاصة مع دخول العدوان يومه السادس بعد المئة.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال شن سلسلة غارات بالطيران المسيّر على عدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، كما قصف عدداً من المنازل في بلدة القرارة بالشمال الشرقي، ما تسبب باستشهاد العشرات وجرح آخرين.

كما شنّت قوات الاحتلال غارات أخرى وقصفاً مدفعياً على بني سهيلا والزنة وعبسان شرقي خان يونس، فيما تجدد القصف المدفعي في منطقة الكتيبة وحي الأمل غرباً وفي حي قيزان النجار بالجنوب الشرقي وسط سماع أصوات الانفجارات في محيط منطقة المحطة ودوار أبو احميد حتى دوار بني سهيلا.

وقصف الاحتلال محيط دوار القرم شرقي مدينة غزة، كما قصفت مدفعيته بعشرات القذائف بلدة جباليا ومنطقة السكة في مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر وقرية المنية في بيت لحم، وبلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، وحي خروبة في مدينة جنين، ومخيم بلاطة شرق نابلس، وبلدتي الظاهرية ومسافر يطا وعدة أحياء في مدينة الخليل، ثم داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستولت على ممتلكات للفلسطينيين منها واعتقلت خمسة بينهم أسيران محرران.

كما اقتحم مستوطنون منطقة اغزيوي جنوب الخليل واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وأشجارهم وخربوا منشآت زراعية لهم.