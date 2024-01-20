ضربة مزدوجة إيرانية.. عقاب طال المشغّل والمنفّذ

د.معن منيف سليمان

وجّه الحرس الثوري الإيراني ضربة صاروخية مزدوجة، بالوقت نفسه، طالت مقرّ تجسسٍّ للاحتلال الصهيوني في شمالي العراق، ومواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية. وقد حملت هذه الصواريخ رسائل للمشغّل الصهيوني بأنه ليس بمأمن في المنطقة، وأنه لن يفلت من العقاب مهما برع في أسلوب التمويه والتخفّي، ذلك أن عين طهران ستجده أينما كان، وسوف تطوله يدها الباطشة وتنتقم منه ومن المنفّذين للاعتداءات ضدّ الشعب الإيراني أينما كانوا.

وعلى خلفية الحرب في غزّة، تعرّض عدد من القادة العسكريين في “محور المقاومة” لعمليات اغتيال، نفّذها العدو الصهيوني. ومن أبرز هؤلاء القيادي في الحرس الثوري “رضي موسوي” الذي اغتيل في السيدة زينب قرب دمشق في 25 كانون الأول الماضي، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “صالح العاروري” الذي اغتيل في ضاحية بيروت الجنوبية في الثاني من كانون الثاني الجاري، والقيادي في حزب الله “وسام الطويل” الذي استُشهد في ضربة إسرائيلية في جنوبي لبنان.

وكانت تفجيرات انتحارية إرهابية قد استهدفت مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لقائد “فيلق القدس” السابق، الجنرال “قاسم سليماني”، في مدينة كرمان جنوبي شرقي إيران، في 3 كانون الثاني الجاري، ما أودى بحياة نحو مئة شهيد مع إصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

وقد تبنّى تنظيم “داعش” الإرهابي تلك التفجيرات، وهي الأقوى تقريباً في إيران منذ عقود، معلناً أن انتحاريين اثنين من التنظيم نفّذاها، غير أن السلطات الإيرانية اتهمت، أيضاً، الولايات المتحدة و”إسرائيل” بالوقوف وراء هذه التفجيرات، ذلك أن تنظيم “داعش” الإرهابي ما هو إلا صنيعة أمريكية إسرائيلية تخدم وتنفذ مشاريعهم التخريبية في المنطقة، فضلاً عن توفر معلومات لدى السلطات الإيرانية تثبت تورّط أمريكا و”إسرائيل” في تلك التفجيرات من خلال اعترافات عميل الموساد الطاجيكي الإسرائيلي المنتمي فعلياً إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

إثر ذلك، قصف الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ البالستية أحد المقرّات الرئيسة التجسسية للكيان الصهيوني (الموساد) في شمالي العراق ودمّره. هذا المقرّ كان مركزاً لتوسيع العمليات التجسسية والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران، كما أن القصف طال مقرّات منفذي العمليات الإرهابية وخاصّة تنظيم “داعش” الإرهابي في إدلب السورية.

لقد تمكّنت الجمهورية الإسلامية بقدراتها الاستخباراتية العالية، من تحديد مقرّات المشغل الإسرائيلي في “أربيل” والمنفذ المنتمي إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في جبل السمّاق في إدلب، واستهدفتها بصواريخ عالية الدقة، وكان ذلك جزءاً من ردّ جمهورية إيران الإسلامية على من يشنّون هجمات عدائية ضدّ الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين.

ويعدّ مقرّ الاستخبارات الإسرائيلي في “أربيل”مركزاً يُخطّط للعمليات الإرهابية في الداخل الإيراني، والمنطقة عموماً، وعلى الرغم من اعتراف مصادر الكيان الصهيوني بالوجود الأمني والاستخباري في شمالي العراق، إلا أن سلطات الإقليم تنفي ذلك.

ولكن موقع “ميدل ايست آي” كشف في مقال له نُشر العام الفائت تحت عنوان “كيف تستخدم “إسرائيل” كردستان العراق كنقطة انطلاق لمهاجمة إيران؟” كيف يعمل “عملاء المخابرات والجيش الإسرائيليين بهدوء هناك”، ويقدّمون التدريب لوحدات الكوماندوس الكردية، والأهم من وجهة نظر “إسرائيل”، يديرون عمليات سرية داخل المناطق الكردية في إيران وسورية.

وحافظ الموساد على شبكة من الجواسيس في شمالي العراق، إلى جانب أذربيجان ومواقع أخرى على الحدود مع إيران. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن القوّات الخاصّة الإسرائيلية السابقة كانت تدرّب القوّات الكردية على تقنيات “مكافحة الإرهاب”، في حين أن خزّان الإرهابيين المستخدمين في العمليات الإرهابية مقرّه إدلب السورية، وهذا يعني أن أمريكا وتركيا من يسهّل تنقّل هؤلاء الإرهابيين من إدلب إلى الحدود العراقية فأربيل، عبر الحزام الأمني الذي تطالب به تركيا في شمال سورية.

ولقد حملت الصواريخ الإيرانية رسائل مفادها أنه لن يكون هناك مأمن للصهاينة في المنطقة مهما برعوا في أساليب التمويه والتخفّي، كما أنه لن يكون هناك مأمن للتنظيمات الإرهابية مهما طالت المسافة، ولا بدّ من ملاحقتهم ومعاقبتهم على أعمالهم انتقاماً لدماء الشهداء.