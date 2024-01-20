إيران.. إطلاق القمر الصناعي (ثريا) بنجاح

طهران-سانا

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم نجاح إطلاق الصاروخ (قائم 100) الحامل للقمر الصناعي ثريا إلى الفضاء ووضع القمر الصناعي في مداره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن الحرس الثوري قوله في بيان: إن الصاروخ قائم 100 ثلاثي المراحل والذي يعمل بالوقود الصلب وضع القمر ثريا في مدار على بعد 750 كيلومتراً بنجاح.

بدوره قال وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور: إن قمر ثريا مخصص لأغراض البحث العلمي ويبلغ وزنه حوالي 50 كيلوغراماً.

وكان أول إطلاق للصاروخ الحامل قائم 100 التابع لقوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري تم بنجاح في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.