البرلمان العربي يعتمد مصطلح “كيان الاحتلال الإسرائيلي” في مخاطباته الرسمية

القاهرة-سانا

طالب البرلمان العربي بتحرك دولي فوري لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء قطاع غزة.

وخلال الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أقر البرلمان اعتماد مصطلح “كيان الاحتلال الإسرائيلي” في مخاطباته الرسمية.

كما منح البرلمان العربي الوسام الدولي باسم الشعب العربي لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تقديراً لسياساته الداعمة لفلسطين ولرفع بلاده دعوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويشارك في اجتماعات البرلمان العربي أعضاء من مجلس الشعب السوري، شيخ جابر الخرفان وغادة إبراهيم وأحمد صالح إبراهيم.

وفي تصريح له، أشار أحمد إبراهيم إلى أن جلسات البرلمان تناولت العديد من القضايا منها حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل كيان الاحتلال، فقد مر أكثر من مئة يوم والجرائم مستمرة في غزة، وهو ما يستلزم موقفاً موحداً من الشعوب العربية، إضافة إلى مناقشة مقترح تمويل من المجتمع الأهلي يوضع بالأمانة العامة للبرلمان العربي من أجل المخاطر والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها المنطقة العربية.