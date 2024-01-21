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21-يناير-2024
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بمشاركة سورية… انطلاق أعمال قمة الجنوب الثالثة في كمبالا
العدد 17592 الأحد 21-1-2024
البعثيون في مواجهة ذاتهم.. هل ينحجون في إحداث تحولات نوعية في بنيتهم الفكرية والتنظيمية؟
انطلاق أعمال المؤتمر السوري الروسي الإعلامي الأول تحت عنوان (سلطة الإعلام وتأثيره على الرأي العام)
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العدد 17592 الأحد 21-1-2024
بشار المحمد
21-يناير-2024
العدد 17592 الأحد 21-1-2024
البعثيون في مواجهة ذاتهم.. هل ينحجون في إحداث تحولات نوعية في بنيتهم الفكرية والتنظيمية؟
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال قمة الجنوب الثالثة في كمبالا
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