المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة برانيت للعدو الصهيوني

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم عن استهداف ثكنة ‏برانيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المقاومة قولها في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدفنا اليوم ثكنة برانيت للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، وتمت إصابتها إصابة مباشرة”.

وفي غضون ذلك استشهد شخص وأُصيب عدد آخر بجروح، إثر غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا في جنوب لبنان، حيث استهدف بالطيران المسيّر سيارة في بلدة كفرا، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد ووقوع عدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة.

إلى ذلك جدّدت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها على قرى وبلدات في جنوب لبنان.

وطال القصف الإسرائيلي المعادي بلدات طلوسة ومركبا وأطراف بلدات رميش وعيتا الشعب وشيحين وعيترون ومارون الراس ويارون والجبين وسهل مرجعيون.

واستشهد شخصان أمس نتيجة غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في البازورية جنوب لبنان.