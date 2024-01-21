“بصمة فن” احتضان المواهب الطفلية وتنميتها

البعث ـ نزار جمول

ما يزال تجمع فناني سلمية “بصمة فن” منذ تأسيسه يؤدي دوره الريادي في ترسيخ الفن التشكيلي بكل أنواعه، من خلال دعمه للمواهب من كل الأعمار وإعطاءها فرصة من أجل تقديم هويتها الفنية، وفي الحقيقة قدم التجمع مجنوعة كبيرة من فناني المدينة من خلالل معرضيه اللذين أقامهما وكان آخرهما في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي من العام الفائت، وها هو اليوم يحوّل مكان معرضه لورشة فنية تضم المواهب الصغيرة من أجل صقل مهاراتها بدورات مستمرة.

الفنان علي حمود “زين الشام” أحد مؤسسي التجمع أكد للـ “للبعث” أن الهدف من احتضان المواهب تنمية مواهبهم وتعزيز الحالة الإبداعية منذ مراحل الطفولة، ما يؤسس لغرس جميل سيثمر فناً راقياً من خلال الاهتمام، معتبراً أن تعليم أبجديات الرسم وتشكيل الخطوط وطرائق التلوين وتوزيع الألوان هو البداية الصحيحة للأطفال التي إذا ما تكاملت مع خيالهم المبدع فإن الثمار الإبداعية المتجسدة بهؤلاء الأطفال الذين تم احتضانهم في جمعية بصمة فن بالتعاون مع ذويهم من خلال دورة الرسم التي تم تنظيمها خلال العطلة الإنتصافية في صالة معرض الجمعية وسط عشرات من اللوحات لفنانين مخضرمين ستؤدي إلى نضوج هذه المواهب بالمثابرة والإستمراية والمتابعة الحثيثة لموهبتهم لتعزيز الحالة الإبداعية في الحاضر والمستقبل.

يذكر أن الأطفال المستهدفين في هذه الدورات تم تحديد أعمارهم من 6 إلى 13، علماً أن أعمار الأطفال الذين بدأوا الدورة الأخيرة لم تتعدى أعمارهم الاثني عشر عاماً وكان عمر الأصغر خمسة أعوام.