دورة “للأيكيدو” واتحاد الفنون القتالية يواصل النشاطات

دمشق- سامر الخيّر

يكرّس اتحاد الفنون القتالية نفسه كأكثر اتحادات ألعاب القوة نشاطاً منذ بداية العام، قد يتذرّع البعض بأن عديد الألعاب التي يضمّها الاتحاد هي السبب، ولكن هذه الحجة غير مقنعة لتعدّد الألعاب في اتحادات أخرى لا نسمع عن نشاطاتها إلّا ما ندر.

بالعودة إلى نشاطات الاتحاد، وبعد اختتامه لدورة التحكيم والتدريب في رياضة السور الوطنية، ها هو يختتم فعاليات الدورة التثقيفية المجانية للفنون القتالية برياضة الأيكيدو، والتي نُظّمت بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حمص، واستضافت صالة رياضة المصارعة في نادي الوثبة فعاليات الدورة.

رئيسُ اللجنة الفنية العليا للعبة سمير النجار أكد لـ”البعث”، وهو أحد المحاضرين في الدورة، إضافة إلى أمين السر مازن بدير وعضو اللجنة بسام نصار، أن رياضة الأيكيدو مستمرة بالانتشار في محافظات القطر بإشراف اتحاد الفنون القتالية، حيث نظّمت العام الماضي ثلاث دورات لرياضة الأيكيدو في محافظات: دمشق وحلب واللاذقية لتأهيل المدرّبين حسب أنظمة وقوانين الاتحاد الدولي للعبة، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة القادمة على زيادة رقعة هذه الرياضة ونشرها بشكل أكبر في باقي المحافظات خلال هذا العام.

وبيّن النجار أن الدورة تضمّنت محاضرات نظرية وعملية حول تاريخ رياضة الأيكيدو، وأساسيات السقوط والمسير، وحركات الدفاع عن النفس، والحزام الأصفر وعلم التدريب، والتغذية والقوة البدنية.