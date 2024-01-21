Skip to content
21-يناير-2024
Latest:
دورة “للأيكيدو” واتحاد الفنون القتالية يواصل النشاطات
مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته الـ11…صباغ: بذل الجهود في المجلس والحكومة لتحقيق تطلعات الشعب السوري
“معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين”.. صعوبة تأمين الأدوات الخاصة بتعليم طريقة “برايل” والعثرة الأكبر غياب مصدر الطاقة!
مجلس الشعب يبدأ أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الـ 11 للدور التشريعي الثالث
حركة عدم الانحياز في ختام القمة 19 تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال
الرئيسية
الصفحة الاولى
كلمة البعث
أخبار
دراسات
محليات
اقتصاد
تحقيقات
محافظات
ثقافة
رياضة
الصفحة الاخيرة
إعلانات
الاعداد PDF
مجلة البعث الأسبوعية
En
Fr
الصفحة الاخيرة
صحيفة البعث
كاريكاتور
علي اليوسف
21-يناير-2024
“بصمة فن” احتضان المواهب الطفلية وتنميتها
الغرب.. والندم!
You May Also Like
المصورون بحلب يطالبون بالإنصاف
علي حسون
16-فبراير-2021
17-فبراير-2021
بطولة “بنش برس” في دمشق واتحاد اللعبة يضع القواعد
مؤيد البش
25-سبتمبر-2023
25-سبتمبر-2023
سارة للوفود الإعلامية: الحرب لم تستطع كسر إرادة السوريين
فايز طربوش
25-مايو-2021