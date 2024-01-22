التربية تحدد شروط الاستقالة والندب

وذكرت الوزارة في تعميم على مديرياتها في المحافظات، أن تقديم طلبات الاستقالة وتحديد مركز العمل والإجازات بلا أجر والنقل يبدأ من الـ 5 من نيسان ويستمر لغاية الـ 30 من حزيران من كل عام، والندب من الـ 30 من حزيران لغاية الـ 1 من آب من كل عام للمعينين بوظائف تعليمية من العاملين القائمين على رأس عملهم في الصف، وللمكلفين أعمالاً إداريةً بالمدارس على مدار العام، وللمعينين بوظائف إدارية أو المعينين بوظائف تعليمية ومكلفين أعمالاً إداريةً في الدوائر الفرعية والجهات التابعة لها.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الشروط للدخول إلى موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.