الفارسة بشرى الأسد أولاً في نهائي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية

المحرر الرياضي

حققت فارسات وفرسان منتخبنا الوطني نتائج متميزة خلال منافسات بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لفروسية قفز الحواجز المصنّفة من فئة النجمتين، في نسختها الحادية عشرة التي أقيمت مبارياتها في نادي العين الإماراتي على مدى خمسة أيام، حيث توّجت فارسة منتخبنا الوطني بشرى الأسد بالمركز الأول في منافسات نهائي فئة الشباب بعد أن أكملت الشوط النهائي بارتفاع حواجز 130 سم بزمن سريع بلغ 36:49 ثانية، كما نالت فارستنا شام الأسد المركز الثالث بزمن 37:10 ثانية.

أما في منافسات شوط الشباب، فجاءت المنافسة بمواصفات جولة واحدة ضد عقارب الساعة على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، حيث توّجت الفارسة بشرى الأسد بالمركز الثاني بزمن 65:80 ثانية، فيما حقق فارسنا ليث غريب المركز الأول لشوط فئة الناشئين بمواصفات جولة واحدة للتمايز بارتفاع حواجز 120 سم.

وكانت فارسة منتخبنا الوطني ونادي تيم سبيرت شام الأسد قد حققت المركز الأول للمباراة التي صمّم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم بمشاركة 38 فارسة، وجاء تتويج الفارسة شام الأسد بعد تفوقها بأدائها الرائع والسريع وإكمال الجولة من دون خطأ في زمن هو الأفضل (27:76) ثانية، ونجحت فارسة منتخبنا الوطني آية حمشو بتحقيق المركز الثالث للشوط نفسه بزمن وقدره 28:29 ثانية، فيما نال فارسنا صبري بادنجكي المركز الثاني لنهائي فئة الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات.

وحقق فارسنا صبري بادنجكي المركز الأول في الشوط الافتتاحي لمباريات الخيول عمر 6 سنوات وعلى ارتفاع 120 سم وبزمن قدره (58:64) ثانية، وحلّ فارسنا هشام غريب في المركز الرابع للشوط نفسه، كما أحرز الفارس هادي نظام المركز الرابع لشوط الخيول عمر 7 سنوات بارتفاع حواجز 130 سم.