القبض على رجل حاول تهريب 18 كغ  كوكايين داخل جمبري في أمريكا

ألقت الشرطة الأمريكية في مطار جون كينيدي بالقرب من نيويورك القبض على رجل بتهمة محاولة تهريب 18 كيلوغراماً من الكوكايين داخل عبوات مجمدة من الجمبري الجامبو.

ونقلت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” عن الشرطة الاتحادية قولها إنه ألقي القبض على زاكاري سكوت 22 عاماً وبحوزته عبوات الجمبري غير القانونية داخل حقيبتيه في مطار جون كينيدي بمقاطعة “كوينز” .

وأفادت مستندات المحكمة أن سكوت وهو مواطن أمريكي يعيش في دولة غويانا وكان قادماً على متن الخطوط الجوية الأمريكية عندما اختاره ضباط الجمارك وحماية الحدود لإجراء تفتيش ثانوي أثناء خضوعه للفحص.

وعند فحص أمتعة سكوت عثر الضباط على ملابس فضفاضة والعديد من عبوات الجمبري الجامبو المجمد ملفوف في بلاستيك محكم الغلق.

وعند تقطيع الجمبري المعبأ اكتشفوا كتلاً من المسحوق الأبيض تم تحديدها بعد ذلك على أنها كوكايين وفقاً لمستندات المحكمة وتقول الشرطة الاتحادية إن كمية الكوكايين المضبوطة تزن 45ر18 كيلوغراماً.

وفي حالة إدانته سيواجه سكوت عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.