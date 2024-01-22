بسبب قط.. آلاف يوقّعون عريضة لإقالة مسؤولة روسية

وقَّع أكثر من 300 ألف شخص على عريضة تطالب بإقالة مديرة قطار روسية، بعد إلقائها قطاً أليفاً من القطار، معتقدةً أنه ضال.

وهرب القط توم المعروف باسم تويكس من صاحبته على متن قطار بين إيكاترينبرغ وسانت بطرسبرغ في 11 كانون الثاني الحالي. وعثرت عليه مديرة القطار التي ألقت به من العربة أثناء توقف القطار في بلدة كيروف شرق موسكو.

وتجمَّع المئات من الأشخاص معاً في درجات حرارة أدنى من الصفر للبحث عن الحيوان الذي عُثر عليه ميتاً في وقت لاحق في 20 الشهر الحالي، على بعد نحو نصف ميل من المحطة حيث أُلقي من القطار.

وذكر المتطوعون أن تويكس مات من البرد القارس، وعانى عدداً من عضات الحيوانات.

وأثار الحادث غضب الآلاف في روسيا، الذين تابعوا القصة على حسابات مخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعاد آخرون مشاركة لقطات للقط وهو يسقط في الثلج في درجات حرارة تقترب من -30 درجة مئوية.