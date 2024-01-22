حديقة الشيخ “صالح العلي” سيرة قيد الإنجاز !!

طرطوس-وائل علي

لا يزال أبناء وأهالي وسكان أحد أقدم الأحياء السكنية الشعبية المكتظة بالسكان والقاطنين والحركة التجارية النشطة بطرطوس المعروف بحي الرمل الأوسط، ينتظرون بفارغ الصبر ويترقبون إنجاز مشروع الحديقة التنظيمية الموعود في الموقع المعروف تاريخياً بثكنة الشيخ صالح العلي بعد إخلائه قبل عامين وتسليمه لمجلس مدينة طرطوس، لكن حرارة شوق الجوار غالباً مايطفئه البرود الواضح والتنفيذ السلحفاتي وعصي بيروقراطية الإجراءات وتشابكاتها وتعقيدات تعدد شركاء المكان والجهات ذات العلاقة “مجلس المدينة – الزراعة – الآثار” من جهة وتأمين التمويل والاعتمادات المالية من جهة أخرى، لذلك لا نزال على مسافة سنة تقريباً لتتكحل العيون بالمشروع الجميل.

ومن المفيد في هذا السياق التنويه إلى أن مجرد المباشرة بأعمال تحضير الموقع وإزالة السور والأبنية المتهالكة وفتح الطرقات الشرقية كان كافياً لاشتعال أسعار العقارات والشقق والمحال التجارية لأضعاف مضاعفة تجاوزت العشرة ملايين ليرة للمتر المربع على الهيكل، كما سارع البعض بإعادة البناء وترميم وتحديث الأبنية القديمة وواجهاتها.

يوضح مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس وسيم زغيبة أنَ المجلس لم يوفر أي جهد من أجل إنشاء الحديقة التنظيمية تنفيذاً للمخطط التنظيمي المصدق، مشيراً إلى أنه بداية العام 2022 تم استلام الموقع خالياً من جميع الشواغل والشاغلين وبدأت المدينة باتخاذ كافة السبل القانونية لتنفيذ المخطط التنظيمي المصدق، لافتاً إلى مراسلة الجهات العامة المعنية (مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي – دائرة الآثار – المحافظة إلخ” وإزالة المباني الآيلة للسقوط والمهددة للسلامة العامة ضمن الموقع تنفيذاً لمحاضر السلامة العامة.

وبين غيبة أنه تم تنظيم عقدين الأول لإزالة الأشجار خارج السور الشرقي للحديقة الواقعة ضمن الطريق التنظيمي والثاني مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بطرطوس – لتنفيذ مشروع هدم وإزالة الأبنية وترحيل الأنقاض من الموقع القائم على العقار /2333/ منطقة طرطوس العقارية بعد تحديد الأعمال وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاص بالمشروع.

ويقول زغيبة: بعد تسليم موقع العمل للمؤسسة أصولاً باشرت بتنفيذ الأعمال ضمن الموقع، وانتهت أعمال هدم كافة الأبنية الموجودة ضمن الحديقة والسور. كما قامت المدينة بإعداد دراسة لإعادة تأهيل الحديقة وتم إعداد الإضبارة التنفيذية لتأهيل موقع ثكنة الشيخ صالح العلي إلى حديقة عامة وفق التنظيم المصدق متضمنة الكشف التقديري وتحليل الأسعار ودفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاص للبدء بإجراءات التعاقد أصولاً على جزء الأعمال وفق المبلغ المالي الذي تم رصده ضمن خطة المدينة للعام 2024 وقدره /500/ مليون ليرة.

كما تمت المباشرة من قبل ورش المدينة بأعمال الطريق من الجهة الشرقية وإزالة أعمدة الكهرباء ونقل خط الكهرباء إلى خط أرضي وسيتم نقل موقع مركز التحويل الكهربائي من موقعه على شارع الثورة، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع مديرية الزراعة ودائرة الآثار لاستكمال إجراءات تنفيذ الحديقة وإزالة الأبنية المكتسحة بالطريق التنظيمي من الجهة الشرقية، كما تقوم المدينة بإعداد المراسلات اللازمة للحصول على الموافقات للمباشرة بالتنفيذ ضمن الموقع.