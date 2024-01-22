فنان يحول حافلة ركاب إلى حوض سباحة

حول فنان فرنسي حافلة قديمة إلى مسبح كبير يتسع للعديد من الأشخاص. وصمم الفنان الفرنسي بينيديتو بوفالينو هذا المسبح في محاولة للمساعدة على تنشيط الثقافة في مدينة لينس بمنطقة كاليه في فرنسا، حيث تم قلب الحافلة على جانبها وتجريدها من الخارج للسماح يملئها بالمياه، كما تم إجراء تعديلات إضافية لجعل الحافلة مانعة لتسرب الماء، وتسمح بالترشيح، مع إضافة محطة إنقاذ.

ولم يكتف الفنان بهذه التعديلات بل قام أيضاً بإضافة نظام تدفئة لحمام السباحة حيث تم رفع درجة الحرارة إلى ما بين 27 و29 درجة مئوية لمساعدة السباحين على مواجهة الظروف الباردة في شمال فرنسا.

وبخلاف ذلك يبدو أن جزءاً كبيراً من الحافلة قد تُرك على حاله، مع بقاء الإطارات الضخمة والكثير من الأنابيب الموجودة أسفلها بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

ويمكن للمسبح الغريب أن يتسع لـ 10 أشخاص في المرة الواحدة، ويراقبه منقذ واحد.