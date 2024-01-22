مسنون يبحثون عن الحب في الصين

يجتمع مسنّون في شنغهاي أسبوعياً في مطعم تابع لشبكة “ايكيا” السويدية الشهيرة للأثاث، حيث يحاولون إيجاد الحب في خريف العمر في بلد ربع سكانه المتقدمين في الصين عازبون.

ويوم الثلاثاء من كل أسبوع يشغل المئات من هؤلاء الطاولات في المطعم الفسيح. هنا لا تُقدّم كرات اللحم السويدية الشهيرة، بل كميات من الشاي والأطعمة الخفيفة المتنوعة يحضرها المسنّون معهم.

ويريد هؤلاء الأرامل أو المطلقون الذين غادر أبناؤهم منزل العائلة بالفعل العثور على توأم الروح في هذا المكان الذي يذكر جوّه ومستوى الضوضاء بمقصف المدرسة أكثر من كونه مؤسسة لكبار السن.

يتبادل هؤلاء المتقاعدون المفعمون بالحيوية ثماراً من الحمضيات أو أكواباً من الشاي، أو يفرشون الطاولات بقشور الجوز.

وتُظهر الأرقام الرسمية الصينية أن ربع السكان في سن 60 عاماً وما فوق، وعددهم الإجمالي 297 مليوناً، عازبون.

وفيما كانت تعيش أجيال عدة تحت سقف واحد في الصين في الماضي، بات الكثير من كبار السن يعيشون بمفردهم.

هذه الاجتماعات في إيكيا موجودة منذ أكثر من 10 سنوات. لكنّ أحداً لا يعرف بالضبط كيف بدأ كل شيء. لا وجود هنا لأي جهة منظمة.. فمعظم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم يقولون إنهم سمعوا عن هذه اللقاءات من خلال الأصدقاء.