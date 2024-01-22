من حماة.. تفاؤل مقرون بالوعي واختيار الأفضل بعيداً عن المحسوبيات

حماة- ذُكاء أسعد

عبّر مواطنون وبعثيون من حماة عن تفاؤلهم بالانتخابات المنتظرة ودورها في تحقيق نهضة حزبية تؤسّس لمرحلة مفصلية جديدة في حياة الحزب والوطن والشعب، معولين على الوعي الديمقراطي وإدراك المنتخِبين لدورهم المهمّ في اختيار المرشح الصحيح بعيداً عن الضغوط والمحسوبيات والنزعات الطائفية والعشائرية والمناطقية.

ورأى الرفيق إسماعيل سيفو عضو قيادة فرع حماة للحزب أن ضخّ دماء جديدة في جسم الحزب عبر هذه الانتخابات أصبح أمراً ضرورياً وملحاً، معتبراً أن قواعد الحزب يقع على عاتقها المسؤولية الكبرى في الاختيار الصحيح للمرشّح دون أي اعتبار كان سوى النزاهة والكفاءة الوطنية والسيرة القيمة الحسنة والقدوة وقدرة التأثير للمرشح في وسطه المحيط، مشدداً على أهمية إفساح المجال لأسماء وكوادر جديدة ترفد الحزب كي تعطيه زخماً نحو تعزيز قوته ودوره الاجتماعي أكثر، وتكون قريبة من القواعد والمجتمع، ومشاركة همومهم.

بدورها أكدت الرفيقة فاطمة ملحم عضو مجلس محافظة حماة، أن الانتخابات خطوة مهمة في حياة كلّ الأحزاب السياسية ومؤشر لحسن انسجام القيادات مع القواعد، كما أنها أداة ديمقراطية لإعادة بثّ روح جديدة في القيادات الحزبية، واليوم تعود الكرة من جديد إلى ملعب القواعد لتقييم المرحلة السابقة واختيار القيادات المناسبة للمرحلة القادمة، لافتة إلى أن أهمية هذه الانتخابات تكمن في ضرورة إفراز نخب جديدة تصل إلى مسامعها صرخات الناس ومعاناتهم، وهذا يتطلّب من الرفاق البعثيين أن يكون لديهم ثقافة ورغبة اختيار من هو الأكفأ.

عضو قيادة شُعبة المدينة الثانية للحزب في حماة بلال رجب، أوضح أن الانتخابات القادمة محطة نضالية مفصلية مهمّة في تاريخ حزبنا العظيم لما فيه خير للوطن والمواطن مستقبلاً، ومخرجات إيجابية تصبّ في مصلحة وطننا ومجتمعنا العربي السوري عامةً وكوادرنا البعثية على امتداد ساحات الجغرافية السورية.

ومن جهته أكد الرفيق فادي ملحم رئيس لجنة نقابة عمال البلدية في محردة، أهمية هذه الانتخابات كونها تتيح الفرصة لاختيار بعثيين جدد كتجربة رائدة تعطي روح الديمقراطية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهميتها أيضاً وتميّزها عن التعيين لبعدها عن المحسوبيات والنزعات المناطقية والضغوط الخارجية.