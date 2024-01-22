نصب صواريخ (سارمات) الروسية النووية لا يخل بمعاهدة “ستارت”

على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 1005 عسكريين بين قتيل وجريح، وأكدت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية أن القوات الروسية صدت 18 هجوماً أوكرانياً على محاور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف وكراسني ليمانسك ودونيتسك.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو 25 قرب قرية إيفانوفكا بمقاطعة خاركوف، و76 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف، كما أسقطت 6 صواريخ من طراز ستورم شادو البريطانية، و5 صواريخ هيمارس أمريكية.

إلى ذلك أعلن الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال شخص مشبوه في إقليم ألطاي شرق البلاد بالجرم المشهود حاول تنفيذ اعتداء إرهابي على موقع عسكري في الإقليم.

وقال الأمن الروسي في بيان: إن الشخص المعتقل من مواليد عام 1979، وخطط لهجوم إرهابي في مدينة بارناول، حيث أعد زجاجات حارقة لإلقائها على موقع تابع لوزارة الدفاع.

وأوضح البيان أن الموقوف أجرى اتصالات عبر الإنترنت مع منظمة إرهابية شبه عسكرية محظورة في روسيا، وأبدى استعداده لارتكاب أعمال إرهابية في مواقع عسكرية في مدينة بارناول، وضد كبار المسؤولين في المنطقة