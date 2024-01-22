وزير التربية يبحث مع ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع آفاق التعاون

بحث وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمان، محمد عثمان أكرم، آفاق التعاون المشتركة وسبل تطويرها.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق واقع تطوير العملية التربوية والتعليمية، والتعاون في مجالات تأهيل المدارس وصيانتها.

وأشار الوزير المارديني إلى أهمية استمرار العمل على تأهيل المدارس وصيانتها، ووضع خطة عمل مشتركة في هذا المجال، مؤكداً ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للمعلمين وخاصة للكوادر الجديدة.

بينما لفت ممثل مكتب الأمم المتحدة إلى اهتمام المنظمة بتأهيل البنى التحتية وإعادة صيانة المدارس ودعم المشاريع التربوية والصحية.