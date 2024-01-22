وزير الصناعة العراقي يبحث مع السفير السوري تعزيز التعاون

بحث وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقالت وزارة الصناعة العراقية في بيان: إن الوزير النجم أكد خلال اللقاء على العلاقات الأخوية والروابط الوطيدة بين العراق وسورية، وتطلعات كلا البلدين إلى توثيق التعاون والعمل المشترك على شتى الأصعدة والقطاعات.

وناقش الجانبان حسب البيان عدداً من المجالات الصناعية التي تهم البلدين، ومن بينها الصناعات النسيجية والغذائية، بغية إقامة مشاريع تكاملية تخدم مصلحة الشعبين، إضافة إلى مناقشة أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة التي ستعقد اجتماعاتها منتصف الشهر القادم، والفرص المتاحة للتعاون في ظل الانفتاح الاقتصادي للعراق لتحقيق النمو وجذب الاستثمارات العربية والعالمية.

وأكد النجم حرص الحكومة العراقية على مشاركة الجانب السوري بالفرص والمشاريع الاستثمارية المطروحة في مختلف القطاعات الصناعية، مبدياً استعداد وزارته للتواصل والتنسيق لتعزيز فرص التعاون المستقبلي بين البلدين.

بدوره أكد السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا رغبة سورية بتعزيز التعاون والعمل المشترك مع العراق، والتطلع نحو إقامة مشاريع تكاملية وشراكات مثمرة تصب في خدمة صناعة كلا البلدين.

وأشار الدندح إلى رغبة الجانبين في توسيع التعاون بمجال الأسمدة وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والدوائية عن طريق المشاركة الاستثمارية.