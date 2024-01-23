أكثر من 156 مليار ليرة مبيعات “ألبان حمص”

حمص- نبال إبراهيم

تواصل شركة ألبان حمص عملها الإنتاجي بشكل حثيث، ودائماً ما تتجاوز نسب تنفيذ خطتها الاستثمارية ومبيعاتها في كل عام لتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف منتجاتها.

وبيّن مدير عام الشركة المهندس وافي خليل أن قيمة إنتاج الشركة من مختلف منتجاتها في العام الماضي تزيد عن 170 مليار ليرة سورية، محققةً بذلك نسبة تنفيذ وصلت إلى 210%، كما تجاوزت قيمة مبيعات الشركة أكثر من 156 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ بلغت 193%، لافتاً إلى أن الشركة حققت أرباحاً وصلت إلى أكثر من 20.2 مليار ليرة.

وأشار خليل إلى أن إجمالي كميات الحليب الخام الموردة إلى الشركة في العام الفائت بلغت 14099 طناً من الحليب، بنسبة توريد وصلت إلى 91%، منوهاً بأن كميات الحليب المستجرة يومياً لا تزال مستقرة وتبلغ نحو 40 طناً، توزع جميعها على خطوط إنتاج الشركة السبعة (خط إنتاج الحليب المعقم وخط اللبن واللبنة المعلبة وخطوط الجبنة العكاوي وجبنة القشقوان والجبنة المطبوخة وخطي الزبدة والسمنة البقرية).

وأوضح خليل أن الشركة تنتج مختلف أصناف الألبان والأجبان بجودة عالية وبأسعار منافسة للأسواق، كما أنها مطابقة للمواصفات القياسية السورية وخالية من أية مواد مضافة، مشيراً إلى أنه يتمّ طرح منتجات الشركة وبيعها بشكل مباشر للمواطنين عن طريق صالات السورية للتجارة ومنافذ بيع تابعة لوزارة الصناعة والموزعين المعتمدين في المحافظات السورية، ولفت خليل إلى أن الشركة قامت بإعداد خطتها الإنتاجية والاستثمارية والتسويقية لعام 2024 الجاري لتحقيق أهدافها بتطوير عمل الشركة والمساهمة في زيادة الإنتاج وتوفير معظم مشتقات الألبان في الأسواق لتأمين احتياجات الجهات العامة والمواطنين، بحيث تمّ التخطيط لتحقيق ريعية اقتصادية تسهم في عملية التحديث والتطوير بالشركة خلال السنوات القادمة، وذلك بناءً على الطاقات الإنتاجية لكافة خطوط الإنتاج والعمل بنظام ورديتين بما يتناسب مع السعة الاستيعابية لبرادات التخزين المتوفرة بالشركة حالياً.

وفي ختام حديثه أكد مدير عام الشركة أنه تمّ الانتهاء من تنفيذ مشروع براد تخزين بالشركة بسعة واستطاعة تخزينية تصل إلى 35 طناً، وأن الشركة بصدد الانتهاء من تنفيذ مشروعي عداد حليب واستبدال نظام مراقبة تلفزيوني، وحالياً المشروعان قيد الاستلام.