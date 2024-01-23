الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين خلافاً لنظام كييف
موسكو-سانا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين خلافاً لنظام كييف الذي يتعمد استهداف الأحياء المدنية السكنية.
ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله: إن الضربة الروسية لمواقع في كييف وخاركوف ليست رداً على القصف الأوكراني لسوق دونيتسك مؤخراً، والجيش الروسي لا يضرب المرافق المدنية والمناطق السكنية، ولا يستهدف المدنيين خلافاً لنظام كييف وهذا ما يميزه بشكل أساسي.
من جهةٍ ثانية، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن بعض الدول تطالب بالهيمنة الدولية، وتحاول في الوقت نفسه إعاقة بناء عالم عادل متعدد الأقطاب.
وقال ميدفيديف خلال اجتماع مائدة مستديرة مع ممثلي الأحزاب السياسية لبلدان مجموعة آسيان: إنه “بات واضحاً أن العالم متعدد الأقطاب بدأ يتشكل الآن والانتقال إليه لن يكون سريعاً للغاية، والجهود التي تبذلها أغلبية دول العالم لبنائه لا يتم النظر إليها دائماً بالطريقة الصحيحة من قبل دول أخرى، حيث تقابل بمقاومة من الذين يحاولون المطالبة بالهيمنة على العالم”.
وأكد ميدفيديف “رغم ذلك يسعى عدد متزايد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط إلى الدفاع عن استقلالها في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي وانتهاج مسار عملي ومستقل”.
وحول مشاركة ودور الأحزاب السياسية لدول الآسيان في تشكيل عالم متعدد الأقطاب قال ميدفيديف: “مهمة أحزابنا السياسية هي المساهمة في عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب، حيث تلعب دوراً رائداً في تطوير المسار بين الدول وتسهم في تحسين العلاقات الدولية ونهج السياسة الخارجية”.
من جهتها، كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات كثيرة في فرض حزم عقوبات جديدة على روسيا من المزمع اعتمادها في الـ 24 من شباط القادم.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله: إن “المشكلة الأساسية في وجه أي إجراءات أوروبية ضد روسيا تكمن في خضوع جميع المنشآت الروسية الكبيرة للعقوبات فعلياً، لكن بعض القطاعات لا يمكن اتخاذ عقوبات ضدها ومن بينها النووي الروسي والغاز الطبيعي المسال”.
ولفت الدبلوماسي إلى معارضة بعض الدول الأوروبية، وخاصة المجر وألمانيا فرض أي عقوبات أوروبية على الغاز الروسي.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أوقعت أكثر من 755 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح على مختلف المحاور، مبينةً في تقريرها اليومي حول سير العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أن قواتها صدت على محور كوبيانسك 6 هجمات أوكرانية، وعلى محور كراسني ليمانسك صد الجيش الروسي 4 هجمات، وعلى محور دونيتسك صدت القوات الروسية 5 هجمات، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني دبابة ومدرعتين ومدافع ومحطة إلكترونية “انكلاف إن”.
وحسب التقرير، نفذ الجيش الروسي ضربة بأسلحة جوية وبرية بعيدة المدى عالية الدقة للمجمع الصناعي العسكري لإنتاج الصواريخ والذخيرة والمتفجرات في أوكرانيا.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخ هيمارس أمريكي الصنع، إضافة إلى إسقاط 56 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.