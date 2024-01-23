الخامنئي: تصريحات الدول الإسلامية لا يجب أن تقتصر على وقف إطلاق النار في غزة
أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي ضرورة قطع الشرايين الحيوية التي تمد الكيان الصهيوني بالإمكانات والاحتياجات لمواصلة اعتداءاته على الفلسطينيين وشعوب المنطقة.
وقال الخامنئي خلال استقباله اليوم المسؤولين عن مؤتمر تكريم شهداء طهران: “إن مواقف وتصريحات مسؤولي الدول الإسلامية لا يجب أن تقف عند قضية مثل وقف إطلاق النار في غزة بل يجب على هذه الدول قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني وقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع هذا الكيان”.
وشدّد الخامنئي على أن انتصار أهل غزة مؤكد في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي والدعم الغربي اللامحدود لهذا العدوان.
وقال موسوي خلال مراسم انضمام عدد كبير من المسيرات إلى الجيش الإيراني: “لا يمكن إنكار دور الطائرات المسيرة حيث كان لها دور فعال في مختلف مجالات الاستطلاع والقتال والتدمير في البر والجو والبحر”، لافتاً إلى “إلحاق مئات الطائرات المسيرة بالجيش الإيراني من حيث العدد والتنوع في السنوات الأخيرة”.
وأشار إلى “انضمام عدد كبير من الطائرات المسيرة في عدة مناطق من البلاد، حيث ستعمل على تحسين القوة القتالية للقوات البرية والدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية بشكل كبير حتى تتمكن من أداء مهامها على أفضل وجه”.
وتسلم الجيش الإيراني في وقت سابق اليوم مجموعة من الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية والرادارية الإستراتيجية التي صممتها وأنتجتها وزارة الدفاع وبالتعاون مع خبراء الجيش.
وفي سياق آخر، أعلن قائد قوة الفضاء في القوة الجو- فضائية للحرس الثوري العميد علي جعفر آبادي أن إيران تعد الدولة الرابعة التي تمتلك قمراً صناعياً محلياً بالكامل مزوداً بفوهات متحركة للوقود الصلب، وفيما يتعلق بالوقود الصلب وامتلاك التكنولوجيا أكد آبادي أن إيران الدولة الخامسة التي تمتلك تكنولوجيا إطلاق الوقود الصلب وإذا تم إحصاء الفوهة المتحركة والتي تعد تقنية حديثة، وفي مصاف التكنولوجيا العالمية فإن إيران تعد الدولة الرابعة بعد أمريكا والصين وروسيا.