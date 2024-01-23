الخامنئي: تصريحات الدول الإسلامية لا يجب أن تقتصر على وقف إطلاق النار في غزة

وقال موسوي خلال مراسم انضمام عدد كبير من المسيرات إلى الجيش الإيراني: “لا يمكن إنكار دور الطائرات المسيرة حيث كان لها دور فعال في مختلف مجالات الاستطلاع والقتال والتدمير في البر والجو والبحر”، لافتاً إلى “إلحاق مئات الطائرات المسيرة بالجيش الإيراني من حيث العدد والتنوع في السنوات الأخيرة”.

وأشار إلى “انضمام عدد كبير من الطائرات المسيرة في عدة مناطق من البلاد، حيث ستعمل على تحسين القوة القتالية للقوات البرية والدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية بشكل كبير حتى تتمكن من أداء مهامها على أفضل وجه”.

وتسلم الجيش الإيراني في وقت سابق اليوم مجموعة من الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية والرادارية الإستراتيجية التي صممتها وأنتجتها وزارة الدفاع وبالتعاون مع خبراء الجيش.

وفي سياق آخر، أعلن قائد قوة الفضاء في القوة الجو- فضائية للحرس الثوري العميد علي جعفر آبادي أن إيران تعد الدولة الرابعة التي تمتلك قمراً صناعياً محلياً بالكامل مزوداً بفوهات متحركة للوقود الصلب، وفيما يتعلق بالوقود الصلب وامتلاك التكنولوجيا أكد آبادي أن إيران الدولة الخامسة التي تمتلك تكنولوجيا إطلاق الوقود الصلب وإذا تم إحصاء الفوهة المتحركة والتي تعد تقنية حديثة، وفي مصاف التكنولوجيا العالمية فإن إيران تعد الدولة الرابعة بعد أمريكا والصين وروسيا.