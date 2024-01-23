المحافظ يلتقي أهالي الحفة ويستمع لاحتياجات المنطقة

اللاذقية- مروان حويجة

تعدّدت المطالب والقضايا الخدمية المطروحة للمتابعة والمعالجة في منطقة الحفّة، في لقاء محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال والمديرين المعنيين والجهاز التنفيذي الخدمي في المحافظة والمنطقة، وجرى طرح مجموعة مطالب خدمية، ومنها واقع مياه الشرب والتصريف المطري على الطرقات المركزية، واستكمال أعمال تنفيذ المنطقة الحرفية، وتفعيل عمل كراج انطلاق السرافيس، ودعم المدينة بسيارة إسعاف مناوبة، وتأمين عمّال مناوبين في محطات المياه وكوادر طبيّة مناوبة في المستوصف، وبعض الاحتياجات الخدمية في قطاعات ومجالات عدة، وجرت مناقشة الإيرادات المحققة في مجلس المدينة.

المحافظ هلال أكّد على أولوية دعم الموازنة المستقّلة لمجلس المدينة لتعويض نقص الإيرادات، ودعم المجلس لتمكينه من تقديم الخدمات المطلوبة، وزيادة عدد أجهزة الإنارة بالطاقة البديلة المخصّصة للمدينة ضمن التعاون مع المنظمات الدولية للعام الحالي، وأشار إلى العمل المبذول لتحسين الواقع المائي خلال الفترة القريبة ضمن المشاريع التي تنفذها مؤسسة مياه الشرب، ومتابعة مجموعة المطالب الخدمية المطروحة بالتنسيق مع الجهات العامة، ومنها متابعة استكمال المنطقة الحرفية وفق العقود الموقّعة مع الشركة العامة للبناء والتعمير، ومعالجة التصريف المطري بالتنسيق مع فرع مؤسسة المواصلات الطرقية.

وتفقّد المحافظ مشروع تأهيل نبع بكاس الذي تنفذه المؤسسة العامة لمياه الشرب لزيادة الوارد المائي منه وذلك بحفر بئر جديدة بعمق ٢٠٠ متر، وقد وصل الحفر حالياً إلى عمق ٨٠ متراً، وضمن خطة المؤسسة ستتمّ إعادة تأهيل محطة نبع بكاس وتزويدها بأربع مضخات جديدة، وذلك لدعم الوارد المائي إلى مدينة الحفة، وقريتي الحارة والعناقية، كما تفقد المحافظ أعمال حفر البئر الجديدة، واطلع من كوادر المؤسسة على عمل المحطة والإجراءات المتبعة لتأهيلها والأهمية الاستثمارية في إرواء المناطق المستفيدة منها عند إنجاز أعمال التأهيل، واطلع المحافظ على الواقع الخدمي في عدد من قرى منطقة الحفّة ومدينتها، ومشاريع المياه التي تنفّذها المؤسّسة العامة لمياه الشرب في المنطقة ضمن خطتها لتحسين الوارد المائي إلى قرى حبّيت وجبلايا والحارة والعناقية وعين التينة، كما اطلع على مشروع حفر بئر حبيّت.

وأوضح المهندس باسم شيحا رئيس وحدات المياه في مؤسسة مياه الشرب الأعمال المنفّذة ومراحل تقدّمها، مبيّناً أنّ بئر حبيت عمقها ٤٠٠ متر، وأنّ الحفر وصل إلى ٣١٠ أمتار، ومع وضعها بالخدمة، سيتم استثمارها في إرواء حبيت وجبلايا بشكل مباشر، وبذلك تعود حصة القريتين من نبع عين التينة إلى القرية نفسها ويزيد من الوارد في هذه القرى، أمّا بئر بكاس -بحسب شيحا- فعمقها ٢٠٠ متر، ووصل الحفر حالياً إلى ٨٠ متراً، والمشروع يدعم الوارد المائي في الحفة من جهة، وقريتي الحارة والعناقية من جهة أخرى، بعد إعادة تأهيل محطة بكاس. كما تمّ الاطلاع على خزّان مياه عين التينة، والإجراءات المطلوبة لإنشاء خزان جديد، باعتبار أن عدداً كبيراً من منازل القرية، أصبحت على منسوب أعلى من الخزّان، وتم التأكيد على توفير أرض من أملاك الدولة لإنشاء خزّان جديد في المنطقة.

وزار المحافظ هلال مخبز عين التينة الآلي، واطّلع على سير العمل وكفاية المخصّصات، واستمع من أهالي القرية عن ملاحظاتهم حول نوعيّة الخبز المنتج.