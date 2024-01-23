رفضاً لسياسات بايدن… ناشطون أمريكيون يطلقون حملة (صوت بوقف إطلاق النار في غزة)

واشنطن-سانا

أطلق ائتلاف أمريكي لمجموعات مناهضة للعدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على قطاع غزة حملة تحت عنوان (صوت بوقف إطلاق النار)، احتجاجاً على تعاطي إدارة الرئيس جو بايدن مع المجازر التي ترتكب في هذا العدوان.

ووفق وكالة فرانس برس فإن الحملة تحض ناخبي الرئيس الحالي جو بايدن الراغبين بتوجيه رسالة تنديد له احتجاجاً على سياساته على كتابة عبارة (وقف إطلاق النار في غزة) على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية التي ستجري اليوم.

وأكد نشطاء السلام الأمريكيون في منشور حملتهم عبر منصة إكس أنه “وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، راقب العالم تدهور الأوضاع في قطاع غزة، فيما رفضت إدارة بايدن جميع دعوات وقف إطلاق النار ووضع حد للدعم الأمريكي لإسرائيل”، مضيفين: إنهم “لهذا السبب ينقلون معركتهم السلمية ضد همجية الاحتلال الإسرائيلي برعاية الحكومة الأمريكية وبايدن إلى أكثر ميدان حساس للديمقراطيين وهو الانتخابات، فعلى بايدن أن يعرف أن طريقه للوصول إلى البيت الأبيض مجدداً سيكون طويلاً وعليه الإصغاء إلى ناخبيه”.

من جهته، أشار المتطوع في الحملة والنائب الديمقراطي السابق كريس بالك إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة، ويعارضون القتل المتواصل للمدنيين من رجال ونساء وأطفال فلسطينيين بدعم الولايات المتحدة لـ”إسرائيل” سياسياً وعسكرياً.