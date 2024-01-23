صعوبة تأمين قطع الغيار يؤخر أعمال صيانة الكهرباء في الحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

أوضح مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح عثمان إدريس معاناة الشركة في عملية تأمين قطع الغيار والإصلاح لعدد من الآليات الثقيلة التي تستخدم في الإصلاح من رافعات وأكبال وقواطع ومرس وغيرها، مشيراً إلى صعوبة تأمين قطع الغيار من المركز منذ عام 2016 نتيجة وجود الاحتلال الامريكي وميليشيا قسد العميلة ونشرها حواجز لا شرعية على الطرقات العامة، لافتاً إلى تأمينها من السوق المحلية بأسعار مرتفعة جداً، فضلاً عن أن هذا الأمر يحتاج إلى موافقات ومراسلات مما يتسبب في تأخير عمليات الإصلاح.