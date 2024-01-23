23-يناير-2024
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صحيفة البعثمحافظات

صعوبة تأمين قطع الغيار يؤخر أعمال صيانة الكهرباء في الحسكة

علي حسون

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