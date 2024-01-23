صناعيو درعا يطالبون بتسوية منشآتهم المتوقفة

درعا- دعاء الرفاعي

طالب صناعيون من درعا بضرورة معالجة مشكلة توقف تسوية أوضاع العديد من المنشآت الصناعية القائمة في المحافظة، والمرتبطة بالإنتاج الزراعي، وكذلك إعادة النظر بمنع منح أي تراخيص لمنشآت جديدة، إلا بعد اشتراط إقامتها حصراً ضمن المدن الصناعية، والجميع يعلم أن محافظة درعا لا تملك مدينة صناعية ولا حتى مناطق صناعية مؤهلة لاستقبال منشآتهم.

في حين دعا بعض الصناعيين والحرفيين إلى زيادة النسبة الممنوحة لأصحاب المنشآت من المازوت الصناعي، وبما يتناسب مع الحاجة الفعلية لها، ما يؤدي إلى تخفيض التكاليف وينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات، في ظلّ ما تتمتع به المحافظة من ميزات نسبية، يجب العمل على تعزيزها والبناء عليها، وهي الاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي والحيواني وتحقيق قيم مضافة عبر افتتاح وحدات التصنيع، وتشجيع المستثمرين الراغبين بإقامة منشآت التصنيع الزراعي عبر منحهم التسهيلات اللازمة.

مدير الصناعة عماد الرفاعي أكد أهمية تجديد التراخيص للمنشآت القائمة والتي منحت تراخيص عمل مؤقتة فقط لضمان استمرار عملها، لافتاً إلى أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي والحرفي تعمل لتقديم بعض مستلزمات عمل المنشآت، وخاصة ما يتعلق بالمازوت الصناعي على ضوء المتوفر، مبيناً أن 36 منشأة صناعية دخلت حيّز العمل والإنتاج في درعا خلال النصف الأخير من العام الماضي، إضافة إلى وجود 906 منشآت صناعية قائمة، ليرتفع عددها إلى 942 منشأة توزّعت بين الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية.. وغيرها.