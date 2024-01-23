مركز الفنون التشكيلية يفتتح دوراته التدريبية لتنمية المواهب

اللاذقية – مروان حويجة

بدأ مركز الفنون التشكيلية في مديرية الثقافة باللاذقية دوراته التدريبية للعام الحالي على مختلف المجالات والاختصاصات الفنيّة التي يجري تدريب المواهب الفنيّة عليها في المركز. وذكرت رئيسة المركز، الفنانّة التشكيلية إلهام نعسان آغا، أنّ هذه الدورات نصف سنويّة، وتستقطب المتدربين لإكسابهم المهارات في مجالات الرسم والنحت والحفر والإعلان وتصميم الأزياء. ولفتت إلى توزّع المواهب الفنيّة على جلسات تدريبية لكل اختصاص من الاختصاصات المذكورة التي يتدرّب عليها ٧٥ مشاركاً، وبيّنت أنّ الهدف من الدورات التي يقيمها مركز الفنون التشكيلية دعم مهارات الطلاب وقدرتهم على تكوين ذائقة فنية عالية ليكونوا رافداً للعملية التشكيلية في المحافظة، وذلك من صقل مهاراتهم و تحفيز إبداعاتهم و رعاية مواهبهم ليكونوا أكثر ثقة بقدراتهم و التعبير عنها عملياً بشكل متقن، و بأسلوب فنّي إبداعي يحاكي حالة تطور الموهبة لديهم . ووصفت الإقبال على الدورات بأنّه مقبول بالمقارنة مع الظروف الراهنة، وغلاء مواد التلوين، وأدوات الرسم وغيرها من مستلزمات ،وهذا الإقبال يعكس رغبة الشبان واليافعين والمواهب على تنمية وصقل مهاراتهم، والحصول على شهادة موثّقة رسمياً وأكاديمياّ بعد استكمال الدورات المتتالية المطلوبة في المستويات بإشراف كادر مميز من الأساتذة المختصين ضمن برنامج تدريبي متكامل نظرياً وعملياً تطبيقياً، وبما يفسح المجال أمامهم في متابعة نشاطهم الفنّي بشكل أوسع من خلال المشاركة في المعارض، والحصول على العضوية النقابية وإقامة المعارض وغيرها من أنشطة متنوعة .