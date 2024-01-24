إصابة مواطن بنيران (قسد) العميلة بمنطقة رميلان بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أصيب مواطن من أهالي قرية السعيدة في منطقة رميلان الشرقي بريف الحسكة يوم أمس، إثر إطلاق ميليشيا “قسد” العميلة النار على الأهالي، أثناء محاولة منعهم مجموعة مسلحة تابعة للميليشيا من فك وسرقة المحولة الكهربائية المغذية للقرية.

وذكرت مصادر أهلية من رميلان أن مواطناً أصيب بجروح بالغة بعد اعتراض أهالي قرية السعيدة رتلاً عسكرياً لميليشيا “قسد” مؤلفاً من أربع سيارات، قام بقطع أسلاك الكهرباء والكابلات الخارجة من المحولة وسرقتها.

ولفتت المصادر إلى أنها المحاولة الثانية للميليشيا لسرقة المحولة، حيث تمكن الأهالي حينها من اعتراض مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” حاولوا فك وسرقة المحولة المذكورة.