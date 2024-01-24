احتجاجاً على تدني الأجور .. عمال السكك الحديدية في ألمانيا يعلنون الإضراب والمزارعون الفرنسيون يغلقون الطرقات 

أعلن عمال السكك الحديدية الألمانية إضرابهم ستة أيام اعتبارا من اليوم، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل على خلفية التضخم وارتفاع كلفة الطاقة والمعيشة.

ووفقاً لـ”نوفوستي” بدأ في الساعة السادسة مساء أمس الثلاثاء سائقو قطارات الشحن الإضراب قبل أن ينضم إليهم سائقو قطارات الركاب وباقي موظفي السكك الحديدية صباح اليوم الأربعاء.

وسيستمر الإضراب الذي وصفته وسائل الإعلام الألمانية بأنه الأطول من نوعه، حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين المقبل (29 يناير 2024).

ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في شلّ حركة النقل والركاب في عموم البلاد.

ووصلت المفاوضات بين نقابة سائقي القطارات الألمان وشركة “دويتشه بان” لسكك الحديد إلى طريق مسدود في 24 تشرين الثاني الماضي.

وطالبت النقابة بزيادة الرواتب 555 يورو شهرياً ودفع مكافآت تعويض التضخم، وخفض جدول المناوبات من 38 ساعة في الأسبوع إلى 35 ساعة، بينما كانت الشركة جاهزة للموافقة فقط على دفع مكافأة لمرة واحدة وزيادة في الراتب بنسبة 11% لمدة 32 شهراً.