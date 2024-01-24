كييف ترتكب عملاً همجياً بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

موسكو – وكالات

صرح روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف بأن إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود الروسية يثير التساؤلات حول جدوى أي اتفاقات مع كييف، وحول الضمانات التي يقدمونها “إذا لم ينتهكوها الآن، سينتهكونها لاحقاً”.

وشدّد على أن كييف ارتكبت “عملاً همجياً مجنوناً، ما يدل على التجاهل التام للحياة البشرية لنظامها.

وأضاف: “عام 2014 بدأت كييف الحرب بإسقاط طائرة الركاب الماليزية MH17، ثم أطلقت النار على معتقلين سياسيين أوكرانيين في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك، والآن تقضي على 65 من مواطنيها”.

وأشار ميروشنيك إلى أن “الديكتاتورية الأوكرانية ضحت بهؤلاء الأسرى من لإظهار دموية روسيا، لكنها أظهرت وقاحتها النازية واللاإنسانية بقتلها أسرى أوكرانيين كانوا في طريقهم لتسليمهم لأوكرانيا وبانتظارهم أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم”.

وأكد أن “المسؤولية عن الجريمة تقع على عاتق جميع ممثلي نظام كييف”.

وفي سياق متصل وجّه رئيس مجلس “الدوما” الروسي فياتشيسلاف فولودين بمخاطبة الكونغرس الأمريكي والبرلمان الألماني على خلفية إسقاط نظام كييف للطائرة، قائلاً: “يجب أن يعلموا أن الصواريخ ومنصات الإطلاق التي تم استخدامها بضرب الطائرة، حصل عليها نظام كييف من واشنطن وبرلين. سنرسل خطاباً إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني، حتى يتمكن أعضاؤهما من معرفة حقيقة الجهة التي يمولونها، وطبيعة النظام الأوكراني النازية”. وأضاف: “يجب أن يدركوا مسؤوليتهم في إيقاف هذا النظام الذي يغذيه بايدن وماكرون وشولتس وغيرهم من السياسيين، ويجب على أعضاء البرلمانات عزل هؤلاء”. وقال: “سنخاطب النواب الذين يفكرون في فرنسا، الذين يحترمون ذكرى أجدادهم ويفهمون ما هي الفاشية، سيساعد نداءنا الكثير من الناس على اتخاذ القرار الصحيح”.