كييف ترتكب عملاً همجياً بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين
موسكو – وكالات
صرح روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف بأن إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود الروسية يثير التساؤلات حول جدوى أي اتفاقات مع كييف، وحول الضمانات التي يقدمونها “إذا لم ينتهكوها الآن، سينتهكونها لاحقاً”.
وشدّد على أن كييف ارتكبت “عملاً همجياً مجنوناً، ما يدل على التجاهل التام للحياة البشرية لنظامها.
وأضاف: “عام 2014 بدأت كييف الحرب بإسقاط طائرة الركاب الماليزية MH17، ثم أطلقت النار على معتقلين سياسيين أوكرانيين في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك، والآن تقضي على 65 من مواطنيها”.
وأشار ميروشنيك إلى أن “الديكتاتورية الأوكرانية ضحت بهؤلاء الأسرى من لإظهار دموية روسيا، لكنها أظهرت وقاحتها النازية واللاإنسانية بقتلها أسرى أوكرانيين كانوا في طريقهم لتسليمهم لأوكرانيا وبانتظارهم أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم”.
وأكد أن “المسؤولية عن الجريمة تقع على عاتق جميع ممثلي نظام كييف”.
وفي سياق متصل وجّه رئيس مجلس “الدوما” الروسي فياتشيسلاف فولودين بمخاطبة الكونغرس الأمريكي والبرلمان الألماني على خلفية إسقاط نظام كييف للطائرة، قائلاً: “يجب أن يعلموا أن الصواريخ ومنصات الإطلاق التي تم استخدامها بضرب الطائرة، حصل عليها نظام كييف من واشنطن وبرلين. سنرسل خطاباً إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني، حتى يتمكن أعضاؤهما من معرفة حقيقة الجهة التي يمولونها، وطبيعة النظام الأوكراني النازية”.
وأضاف: “يجب أن يدركوا مسؤوليتهم في إيقاف هذا النظام الذي يغذيه بايدن وماكرون وشولتس وغيرهم من السياسيين، ويجب على أعضاء البرلمانات عزل هؤلاء”.
وقال: “سنخاطب النواب الذين يفكرون في فرنسا، الذين يحترمون ذكرى أجدادهم ويفهمون ما هي الفاشية، سيساعد نداءنا الكثير من الناس على اتخاذ القرار الصحيح”.
وفي وقتٍ سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز إيل- 76 في مقاطعة بيلغورود الروسية.
ونقل موقع آر تي عن الوزارة قولها في بيان: تحطمت طائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود، خلال رحلة مجدولة كان على متنها 65 جندياً، تم أسرهم من القوات الأوكرانية، و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد آخرين.
وفي شأنٍ آخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده تصر على صحة معلوماتها حول وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب قوات نظام كييف في أوكرانيا.
ودعا بيسكوف فرنسا إلى أن تعامل مواطنيها بعناية أكبر، وأن توصي بشدة بعدم مشاركتهم في الأعمال الإجرامية التي يرتكبها نظام كييف.
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.
وقالت بامفيلوفا حول سؤال عن حضور مراقبين أجانب التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية: “بالطبع سيحضرون”.
وقالت في تعليق على تأكيد الخبير السويسري هيوبرت كيلر (أن القهوة تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي): “عن أي قهوة يتحدث الغربيون في الوقت الذي تحترق فيه غزة التي أصبحت غير صالحة للعيش”، وأضافت: “لم أر أبداً نفاقاً أكبر من النفاق السياسي والبيئي وحتى في مجال حقوق الإنسان الذي يمارسه الغرب، حيث يوظف مسؤولوه هذه القضايا لخدمة مصالحهم”.
وعلى الصعيد الميداني، أعلنت الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقة أوريول جنوب غرب روسيا.
من جانبه، أعلن أندريه كليتشكوف حاكم مقاطعة أوريول أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات أوكرانية استهدفت المقاطعة، وأن الاعتداء لم يسفر عن إصابات.