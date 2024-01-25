أنفلونزا الطيور يتسبب بإبادة “فقمة الفيل”

لقي ما يقرب من 96 % من صغار فقمة الفيل الجنوبية في جميع أنحاء الأرجنتين المولودة في عام 2023، نهاية مأساوية مع استمرار سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور في إحداث الفوضى في الحياة البرية.

وأثار حجم الوفيات مخاوف من أن سلالة “H5N1” أصبحت الآن قادرة على نقل العدوى من الثدييات إلى الثدييات.

وقال كريس والزر مدير الصحة في جمعية الحفاظ على الحياة البرية: مشهد فقمات الفيل التي تم العثور عليها ميتة أو تحتضر على طول الشواطئ لا يمكن وصفه إلا بأنه مروع.

وعلى الرغم من أن فيروس “H5N1” موجود منذ عام 1996 إلا أنه كان منتشراً في الغالب بين الطيور الداجنة لسنوات، مما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الحيوانات، وبالانتقال إلى مجموعات الطيور البرية، وصل الآن إلى القارة القطبية الجنوبية وربما تفاقم بسبب التغيرات في جداول الهجرة بفضل تغير المناخ.

وفي الأسبوع الماضي فقط، تم التأكد من نفوق دب قطبي بسبب أنفلونزا الطيور في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، مما يضاف إلى قائمة سريعة النمو من ضحايا الثدييات التي تشمل فقمة بحر قزوين المهددة بالانقراض، والدببة الرمادية والدلافين وثعالب الماء وقد أصاب الفيروس نحو 345 نوعًا من الطيور والثدييات.

وفي ضوء هذه الأحداث تحث منظمة الصحة العالمية مسؤولي الصحة على الاستعداد لاستمرار انتشار الفيروس إلى البشر مع استمرار انتشار الفيروس في الماشية والحياة البرية.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بتجنب الاتصال بالحيوانات المريضة أو الميتة والإبلاغ عن جميع هذه الحالات إلى سلطات صحة الحيوان.