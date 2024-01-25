إسقاط طائرة الشحن الروسية أقدمت عليه كييف لتثبت للغرب القدرة على مواصلة قتل الروس
موسكو-سانا
رأى رئيس مجلس التنسيق لتكامل المناطق المنضمة حديثاً إلى روسيا فلاديمير روغوف أن قوات نظام كييف قامت بإسقاط الطائرة (إيل-76) لثلاثة أسباب على الأقل.
وذكر روغوف لوكالة نوفوستي أن تنفيذ الضربة كان بشكل مقصود ومتعمد من أجل الإثبات للغرب القدرة على مواصلة قتل الروس، إضافة إلى تعطيل جميع المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، وتخويف أفراد الجيش الأوكراني من الاستسلام للأسر الروسي”.
وفي شأن متصل دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل بعد تحطم الطائرة.
وقال لافروف: “نأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية (رئاسة مجلس الأمن الدولي) بمسؤولياتها وبضميرها، وتحدد موعداً لمثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن”.
وأوضح لافروف أن أسرى الحرب الأوكرانيين تم نقلهم إلى مقاطعة بيلغورود من أجل تنفيذ عملية التبادل المتفق عليها بين موسكو ونظام كييف وبدلاً من أن يتم هذا التبادل قام الجانب الأوكراني من مقاطعة خاركوف بمهاجمة هذه الطائرة بصواريخ مضادة للطائرات ما أدى إلى إسقاطها.
بدورها، أعلنت خدمات الطوارئ الروسية العثور على الصندوق الأسود للطائرة، وأفاد ممثل خدمات الطوارئ بأنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة، وفيه جهاز لتسجيل بيانات الرحلة وجهاز للتسجيل الصوتي، وهما “في حالة جيدة”، وكانا في الجزء الخلفي من الطائرة، وتم تسليمهما إلى المحققين.
من جانبه، توقع مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين إمكانية قيام الدول الغربية باستفزازات جديدة ضد روسيا في ظل التراجع والهزيمة الأوكرانية في الميدان السياسي والعسكري، مبيناً أن الغرب المهزوم على أراضي أوكرانيا مستعد لجر بقية العالم إلى الفوضى، كما أكد في الوقت ذاته على أن تأثير مثل هذه الاستفزازات ومدتها قصير الأمد للغاية.
من جهةٍ ثانية، بلغت الواردات اليابانية من الغاز الروسي أعلى مستوياتها خلال الشهر الماضي، رغم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ومعها اليابان ضد موسكو.
وحسب بيانات رسمية نقلها موقع آر تي ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى اليابان خلال كانون الأول عام 2023 بنسبة 43 بالمئة عن حجم هذه الصادرات في نهاية عام 2022 ووصلت إلى 833 ألف طن، وهو أعلى مستوى شهري لواردات اليابان من الغاز خلال سبع سنوات.
وزادت اليابان احتياطها من الغاز الطبيعي المسال في شتاء 2023 بنسبة أعلى عن العام 2022 بنسبة 7 بالمئة لترتفع بنسبة 31 بالمئة عن متوسط وارداتها من الغاز في السنوات الخمس الماضية.
وتأتي هذه البيانات بعد بيانات كشفت عن استيراد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، رغم عقوباته الواسعة على موسكو ومساعي تخليه عن موارد الطاقة الروسية من النفط والغاز بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أنه في محور كوبيانسك، صدت القوات الروسية أربع هجمات للقوات الأوكرانية.
وفي محور كراسني ليمان دمرت القوات الروسية دبابتين ومركبتي مشاة قتالية للقوات الأوكرانية، وفي محور دونيتسك، تم التصدي لثلاث هجمات وتدمير 4 دبابات أوكرانية.
أما في محور جنوب دونيتسك، فقد تم تدمير دبابة وعربتي مشاة قتالية، وفي محور زابوروجيه، دمرت القوات الروسية أسلحة تشيكية الصنع.
وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت بإسقاط 91 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية.