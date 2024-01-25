إصابة شخصين في غارة لطيران العدو الإسرائيلي جنوب لبنان
بيروت-سانا
أُصيب شخصان بجروح إثر غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة البازورية جنوب لبنان.
وذكر موقع قناة المنار أن الشخصين أصيبا بشظايا نتيجة الغارة التي استهدفت منزلاً خالياً بالبلدة، مشيراً إلى أن العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني بعد ظهر اليوم، حيث استهدفت مسيرة معادية بصاروخ الأطراف الشمالية لبلدة المنصوري.
كما استهدف منزل غير مأهول في بلدة طيرحرفا بغارة معادية، وتعرضت أطراف البلدة من جهة بلدة الجبين لقصف مدفعي معاد.
وجدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته في وقتٍ سابق على عدد من القرى والبلدات والمناطق جنوب لبنان، حيث استهدفت مدفعيته أحراج اللبونة والهبارية، كما تعرضت أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب لقصف بالقذائف الفسفورية.
وقصف العدو الصهيوني بالمدافع أطراف بلدات طيرحرفا ويارين ومنطقة البطيشية، فيما واصل الطيران الاستطلاعي المعادي منذ الليل التحليق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط حتى مشارف صور.