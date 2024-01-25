إلى من يهمه الأمر..

طلاب التعليم المفتوح يشتكون من الظلم!

دمشق- البعث

يشكو طلاب التعليم المفتوح الذين قاموا بتحويل دراستهم من التعليم العام إلى التعليم المفتوح، بعد استنفادهم، من زيادة رسوم تسجيل المواد على الرغم من الظروف التي يعانون منها نتيجة الحالة المعيشية والاقتصادية القاهرة، ويستغرب الطلبة في شكواهم كيف تمّ رفع رسم كلّ مادة إلى ٣٥ ألف ليرة، علماً أنهم قاموا بالتحويل قبل القرار.

عدد الطلبة ليس بقليل، وهم يأملون من وزارة التعليم العالي والاتحاد الوطني لطلبة سورية إعادة النظر بهذا القرار، بحيث يدفعون الرسوم التي كانت مقرّرة قبل الرفع، مشيرين إلى أن استمرار اعتماد الرسوم العالية سيجبر بعضهم على ترك الدراسة!.

هو مطلب مشروع، فمن غير المقبول معاملة الطلبة الذي انتقلوا بموجب القرار الجديد، علماً أنهم انتقلوا قبله، فلو كانت الأحوال المادية لهؤلاء الطلاب وأهاليهم جيدة لكانوا سجلوا في الجامعات الخاصة وليس بالتعليم المفتوح!!.