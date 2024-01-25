اكتشاف علاقة بين الشوكولاتة الداكنة وارتفاع ضغط الدم

وجد فريق صيني من أطباء القلب علاقة بين استهلاك الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بفرط ضغط الدم الأساسي.

وارتفاع ضغط الدم هو مصطلح يستخدم لوصف ارتفاع ضغط الدم المزمن. ويستخدم مصطلح فرط ضغط الدم الأساسي عندما يكون مصدر السبب غير معروف.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية،كانت هناك تقارير عن استهلاك الشوكولاتة الداكنة التي توفر فوائد صحية معينة، وذلك بسبب محتواها من مادة الفلافانول.

وشملت بعض هذه الفوائد المزعومة الحد من الالتهابات،والعوامل الأخرى المرتبطة بمرض الشريان التاجي.

وفي هذه الدراسة الجديدة،تساءل فريق البحث عما إذا كان من الممكن أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يقلل من فرط ضغط الدم الأساسي،والذي يتورط في مجموعة من الأمراض،من السكتات الدماغية إلى النوبات القلبية.

وبالنظر إلى بياناتهم، وجد الباحثون ما وصفوه بأنه ارتباط مهم بين استهلاك الشوكولاتة الداكنة بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بفرط ضغط الدم الأساسي، وبعض الارتباط بين استهلاك الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الجلطات الدموية الوريدية.

ومن ناحية أخرى، لم يجد الفريق أي ارتباط بين استهلاك الشوكولاتة الداكنة وأي من الأمراض الأخرى.

ويشيرون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها قوية بما يكفي لتبرير إجراء مزيد من الدراسة للشوكولاتة الداكنة ومكوناتها لمعرفة ما إذا كانت مفيدة لعلاج فرط ضغط الدم الأساسي